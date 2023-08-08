Подполковник Анатолий Матинов из Новосибирской области погиб на СВО

Уроженец Новосибирской области Анатолий Матинов погиб в зоне СВО.

В зоне СВО погиб подполковник из Чановского района Новосибирской области Анатолий Матинов. Его похоронили в селе под Новосибирском. Об этом сообщили в районной администрации.

Анатолий Сергеевич Матинов — выпускник НВВКУ. После окончания учёбы его направили служить в Забайкальский край. Там в 2010 году он получил звание подполковника.

В 2016 году Матинова перевели в Улан-Удэ, он занял должность начальника отдела оперативного штаба армии. С 2022 года принимал участие в СВО. За свои годы службы боец получил множество орденов и медалей. Его похоронили в родном селе Блюдчанское Чановского района под Новосибирском.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на СВО в один день погибли трое выпускников НВВКУ. Они получили смертельные ранения в результате массированного обстрела из минометов со стороны противника. Инцидент произошел 4 августа 2022 года.

В годовщину этой трагедии телеграм-канал «Канал специального назначения» опубликовал истории о погибших военных. Среди них были подполковник Борис Владимирович Михеев и майоры Павел Васильевич Штепа и Николай Викторович Асеев. Все трое посмертно были представлены к государственным наградам.

Также директор крематория Якушин высказался о 67 могилах в лесу.