«Для меня это стало открытием»: в Новосибирске директор крематория Якушин высказался о 67 могилах в лесу

Большой резонанс вызвала находка грибника, который обнаружил в лесу около Гусинобродского кладбища в Новосибирске свежие могилы. Пока органы власти разбираются, откуда взялись захоронения, директор похоронного дома Борис Якушин озвучил предположения об их происхождении и рассказал Сиб.фм о практике появления частных кладбищ.

Информация о том, что около Гусинобродского кладбища в Октябрьском районе обнаружены свежие захоронения, появилась в начале августа. Всё началось с того, что на могилы наткнулся грибник. Их оказалось 67.

После этого была организована прокурорская проверка, которая должна установить законность появления захоронений в лесу. Разобраться с границами кладбищ обещали и в мэрии Новосибирска.

«Содержание кладбищ и контроль за их санитарным состоянием находится в ведении МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», — прокомментировали ситуацию в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска.

— Схема границ кладбища «Гусинобродское» утверждена постановлением мэрии 7 марта 2023 года. Участки для погребения умерших, в том числе не имеющих родственников либо законного представителя, или при невозможности осуществить ими погребение, предоставляются в соответствии с этим постановлением».

Иными словами, в мэрии Новосибирска отметили, что границы кладбища «Гусинобродское» могли расшириться. В данный момент специалисты МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» занимается установлением границ земель категории этого назначения.

Могилы за околицей

Между тем, практика частных захоронений существует во всём мире и даже Сибири. Директор новосибирского похоронного дома Борис Якушин рассказал, что такие есть в Иркутске и Омске.

«Тенденция наращивания частных кладбищ в России практикуется. Например, в Томске два частных кладбища, и они практически работают на официальном уровне. Есть в Омске частное кладбище, называется «Омский парк»,

- рассказал Сиб.фм Борис Якушин. – В Иркутске частное кладбище существует больше 20 лет. В Новосибирске последняя новость, конечно, для меня стала открытием».

Директор похоронного дома говорит, что сейчас есть потребность в кладбищенских территориях. Они появляются также и в том случае, когда появляется заинтересованный предприниматель.

«Люди приобретают участок, меняют категорию его земленазначения. Это довольно длительный процесс. И я вам сейчас говорю о тех примерах, которые происходят на официальном уровне. Есть кассовая отчётность, отчётность в целом»,

- подчёркивает Борис Якушин.

В качестве примера Якушин приводит ситуацию с частным кладбищем в Иркутске: когда-то всё также началось с нескольких могил, а сегодня это целый мемориальный комплекс.

Ритуальные мошенники

На ритуальном рынке также периодически появляются мошенники. Любители лёгких денег собирают деньги и говорят, что человек похоронен по всем правилам на кладбище, на практике же всё совсем по-другому.

«У нас есть человек, который выдаёт себя за иное лицо и продаёт услуги погребения. Ходит в МКУ, оформляет там по гарантированному перечню, это когда государство предоставляет катафалки. А он берёт с людей деньги и пытается выяснять потом финансовый вопрос с мэрией, что его ущемляют в правах при работе с гарантированным перечнем,

- продолжает собеседник. – И таких знаете сколько?»

Как рассказывает директор новосибирского похоронного дома, этот мужчина то появляется, то исчезает. Следователи на похоронных мошенников не всегда могут найти управу. В ситуации с могилами на Гусинобродском кладбище пока никто не даст ответа о появлении могил, пока не будет изучена вся документальная отчётность, а это может затянуться и на месяцы.