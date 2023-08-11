Под Новосибирском завершили расследование дела о подделке медицинских рецептов

Расследование уголовного дела о подделке медицинских рецептов завершилось под Новосибирском.

В Бердске под Новосибирском завершили расследование уголовного дела о подделке медицинских рецептов (части 1 и 3 статьи 327 УК РФ) в отношении 29-летнего жителя города Киселевска. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Транспортные полицейские выяснили, что парень подделывал медицинские рецепты и покупал по ним противоэпилептический препарат «Лирика», содержащий прегабалин. Это вещество вызывает зависимость. Принимая его, человек ощущает эйфорию.

«В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты блистеры с таблетками, а также пустые бланки рецептов с подписями и печатями одного из медицинских учреждений», — говорится в сообщении.



Уголовное дело направили в Бердский городской суд. Нарушителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в Новосибирский областной суд поставил точку в деле основателя, директора похоронного дома Сергея Якушина: его не оправдали во взяточничестве, но приговор отменили из-за смерти фигуранта.