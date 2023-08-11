Рождество святителя Николая Чудотворца: о чём может попросить каждый верующий

Торжество рождения самого чудотворного святителя – это исключительно русская традиция, нигде в мире больше этот день не отмечают. В благодарность уже много веков Николай Чудотворец оберегает русских моряков и отвечает на молитвы страждущих. Портал «Сиб.фм» публикует тексты самые сильных молитв этому святому – без ответа не останется ни одна искренняя просьба.

Как многие православные люди, возведённые в ранг святых, Николай при жизни принял огромное количество мук за веру во Христа и обладал недюжинной духовной силой. Слова его молитв останавливали разбушевавшиеся морские волны, щадя корабли от крушений (русские моряка считают его своим покровителем), ставили на ноги больных людей, возвращали веру заблудшим душам.

Первые документальные свидетельства чудес Николая относятся к XII веку. С тех было замечено, что самый быстрый отклик от святителя получают молитвы о защите от несправедливого суда, о благополучном путешествии, о наставлении на истинный путь, о счастливом браке и здоровых детях, о выздоровлении и избавлении от зависимостей.

Особой силой обладают слова молитвы перед иконой Николая Чудотворца (равно как и перед её копиями) 11 августа в день его Рождества. Существует даже особая форма обращения к святителю в этот торжественный день на осуществление желаемого.

Молитва об исполнении желаний

«Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Николаю Угоднику о помощи в дороге

Молитва о путешествующих на автомобиле и по воздуху.«О святителю Христов Николае! Услыши нас, грешных рабов Божьих (имена), молящихся тебе, и моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим, но по своей благости воздаст нам. Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны, страстей и бед, возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховной и в тине страстей наших. Моли, святителю Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велико милость, ныне и присно, и во веки веков».

Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень! При жизни ты никогда и никому не отказывал в просьбах, да не откажи рабе Божьей (имя девушки желающей выйти замуж). Ниспошли же милость свою и проси Господа о скором моем замужестве. Отдаюсь на волю Господню и уповаю на милость Его. Аминь».Также за дочь о ее замужестве могут попросить родители:«Уповаю на тебя, Чудотворец Николай, и прошу за любимое чадо. Помоги моей дочери встретить избранника — честного, верного, доброго и мерного. Защити мою дочь от замужества грешного, похотливого, бесовского и небрежного. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении от болезни

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Отметим, чтобы обращение было услышано святителем, молитва должна идти от сердца и с глубокой верой в то, о чём просит молящийся.