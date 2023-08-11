«Снимал ролик про «Вегу»: новосибирский депутат Антонов рассказал, как стал советником губернатора

10 августа депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов сообщил, что стал советником губернатора Новосибирской области по взаимодействию с новыми территориями РФ. Народный избранник рассказал Сиб.фм, кто у кого будет перенимать опыт, и как он обрёл эту общественную должность.

О своём назначении депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов сообщил в своих социальных сетях и телеграмм-канале. Для него, как советника главы ДНР по гуманитарным вопросам, это деятельность стала привычной. Народный избранник рассказал Сиб.фм, как ему сделал предложение губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Я готовил ролик о нашем прославленном подразделении «Вега», которое стало частью российской армии, 24 бригады. Я ездил к местам боевых действий, общался с командирами, с бойцами, — рассказал Сиб.фм Ростислав Антонов. – И когда я брал для этого ролика интервью у Травникова – мы в ходе разговора пришли к выводу, что такое сотрудничество будет полезно всем: Андрей Александрович принял решение назначить меня советником».

Обмен опытом

Ростислав Антонов также рассказал Сиб.фм, что он планирует делать в новом качестве. Так, по его мнению, новосибирским предпринимателям есть что показать бизнесменам с вновь присоединённых территорий.

«Это связано с переходом на российские стандарты, налоговое администрирование. Есть планы по содействию нашим предпринимателям, чтобы они работали на территориях, поднимали там экономику, восстанавливали, — поделился Ростислав Антонов. – Вторая задача – помогать донецким предпринимателям, точнее, всем предпринимателям на той территории».

Коммунальщиков отправить в Донецк!

Как рассказывает новосибирский депутат, поучиться у представителей ДНР и ЛНР есть чему и сибирским предпринимателям.

«Например, у них можно поучиться организации в сфере ЖКХ. Если взять тот же город Донецк, как это не парадоксально, но он – чище Новосибирска. Как им удаётся это делать под обстрелами? Может, наших коммунальщиков туда надо отправить, и они справятся,

- шутит Ростислав. – Помимо этого, там производят горное оборудование, шахтовые комплексы. В этой сфере может быть сотрудничество, и, может быть, их нужно познакомить с нашими горняками».

Депутат горсовета считает, что его главной задачей будет помощь предпринимателям с обоих сторон достучаться до власти и представить свои инициативы. Ростислав Антонов уверен, что скоро появятся новые межрегиональные проекты. Пока же советник губернатор продолжает гуманитарную миссию: в зону СВО он уже доставил десятки тонн полезного груза.