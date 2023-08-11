В Красноярске раскрыта правда о группировке «Медуза Сквад»

Предполагаемый предводитель «Медуза Сквад» людей оказался расклейщиком объявлений.

В Красноярске стали известны подробности о личности «главаря» группировки под названием «Медуза Сквад» которую в СМИ называли субкультурой детей чиновников и депутатов, пишет местное издание «Проспект Мира».

Предводитель объединения, известный как «Макс Боинг», утверждал, что ему всего 14 лет и он является сыном депутата. Однако источник, знакомый с «Боингом», сообщил, что его настоящее имя Максим Бабенко, а возраст — 20-21 год. Ранее он работал промоутером и раздавал листовки на улицах города.

Для вступления в группировку «Медуза Сквад» подросткам, по словам «Боинга», нужно было внести взнос в размере 100 тысяч рублей. Однако после публикации материала об этой группировке, стало ясно, что она не имеет никакого отношения к детям чиновников и депутатов. Возможно, это была еще одна молодежная субкультура, которая пыталась привлечь внимание СМИ.

Информация о «Медузе Сквад» была размещена в социальных сетях и привлекла внимание телеграм-каналов и СМИ. Однако, как выяснилось, это была всего лишь группировка расклейщиков объявлений. Несмотря на это, глава группировки «Медуза Сквад» продолжал утверждать, что он является сыном депутата и призывал всех родиться в богатой семье.

Напомним, в Новосибирске банда из 9 человек грабила ювелирные салоны на угнанных машинах.