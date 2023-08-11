В Новосибирске 18-летнего велосипедиста сбил трамвай.

В пятницу, 11 августа, В Новосибирске женщина-водитель трамвая наехала на велосипедиста, который пересекал трамвайные пути. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 10:50 в Кировском районе Новосибирска. Трамвай №16 ехал со стороны улицы Серафимовича, в сторону улицы Телевизионная, и около дома №23 по улице Вертковская наехал на велосипедиста, который пересекал трамвайные пути, не спешившись.

18-летнего парня доставили в больницу. Характер травм уточняется. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске установят высокие трамвайные платформы венского образца за 166 млн рублей. Они на 15 сантиметров выше проезжей части. Это позволит маломобильным пассажирам проще входить в салон трамвая — особенно новых моделей, без ступенек на центральной площадке. Также возвышение платформы обеспечит снижение скорости проезжающих рядом автомобилей и даст больший приоритет пассажирам.

Также в Ленинском районе Новосибирска трамвай сошёл с рельсов и въехал в столб.