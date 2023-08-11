В Новосибирске 23-летнюю девушку зажало в автомобиле Toyota после ДТП

Ночью в Новосибирске 23-летнюю девушку зажало в автомобиле Toyota в результате ДТП.

Ночью 11 августа 23-летнюю девушку зажало в автомобиле Toyota в результате ночного ДТП в Новосибирске. Инцидент произошёл на Гусинобродском шоссе, сообщили в пресс-службе МАСС.

«При столкновении автомобиля Toyota Mark II и автобуса НЕФАЗ, в автомобиле оказалась зажата женщина 2000 года рождения, которая была деблокирована и передана бригаде врачей скорой помощи», — говорится в сообщении.

Девушке оказали первую помощь и передали в больницу.

Спасатели напомнили, что управлять автомобилем ночью нужно с особенной внимательностью. Плохой обзор, ослепляющие фары встречных машин, снижение реакции самого водителя могут привести к опасным последствиям.

Ранее в Чемальском районе Республики Алтай две девушки проехали по горной дороге, сидя на дверях машины с новосибирскими номерами.