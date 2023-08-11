В Новосибирске 60-летний таксист из Дагестана домогался четырёх детей

60-летнего таксиста из Дагестана подозревают в насилии над четырьмя детьми в Новосибирске.

В Новосибирске таксиста Ахмеда Ахмедова из Дагестана обвиняют в насилии над четырьмя детьми от 10 до 14 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Gor.

Как сообщают следователи, Ахмед Ахмедов приехал в Сибирь на заработки. Он водил такси, а в свободное время растлевал детей в соцсетях.

В настоящее время известно о насилии в отношении 10-летней девочки и трёх мальчиков 12 и 14 лет. Мужчина переписывался с ними в соцсетях и обсуждал интимные темы. Иногда он даже звонил своим жертвам по видеосвязи, а после — шантажировал их.

Родители обратились в полицию, однако таксист успел вернуться в Дагестан. Сейчас его доставили в Новосибирскую область. Информация уточняется

Родители подростков обратились за помощью в полицию. Но Ахмед успел уехать обратно в Дагестан. Сейчас его доставили обратно в Новосибирскую область. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, что в Доволенском районе Новосибирской области 41-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.