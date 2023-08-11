В Новосибирске годовалая девочка пострадала в ДТП

В Новосибирске госпитализировали годовалую девочку после ДТП.

В Дзержинском районе Новосибирска годовалая девочка пострадала в столкновении Honda CR-V и Mazda3. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, водитель "Хонды" не предоставила преимущество в движении "Мазде" и спровоцировала ДТП. В результате происшествия пострадала годовалая девочка из второй машины.

"На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства", — отметили в ГИБДД.

Напомним, в Новосибирске у 60-летнего водителя отобрали советский «УАЗ» после пьяной езды.