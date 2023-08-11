В Новосибирске у 60-летнего водителя отобрали советский «УАЗ» после пьяной езды

Новосибирский областной суд постановил изъять «УАЗ» у 60-летнего мужчины, которого поймали пьяным и отправили на обязательные работы.

В начале октября прошлого года 60-летний Игорь П. уже получил 10 суток административного ареста по статье 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Едва отбыв наказание, мужчина вновь сел за руль своего «УАЗика».

8 ноября 2022 года 60-летний мужчина крепко выпил у друзей в Коченёвском районе, но на своём автомобиле «УАЗ 315101» всё равно отправился в Новосибирск. Сотрудники ДПС остановили водителя около посёлка Садовый. Выяснилось, что в крови мужчины содержится более промилле алкоголя.

На этот раз Игорю П. предъявили обвинение по уголовной статье – части 1 статьи 264.1 УК РФ, то есть «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения».

Игорь П. признал свою вину во время рассмотрения уголовного дела в Новосибирском районном суде. В итоге мужчине запретили управлять транспортным средством на 1,5 года и отправили его на работу.

«Игоря П. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов»,

- сказано в приговоре Новосибирского районного суда.

Впрочем, прокуроров это не устроило: у водителя не изъяли автомобиль, которому уже больше 25 лет, поэтому апелляционное представление поступило в Новосибирский областной суд.

«Приговор Новосибирского районного суда Новосибирской области от 25.05.2023 в отношении Игоря П. изменить: указать в приговоре суда о конфискации транспортного средства «УАЗ 315101»,

- рассказал о представлении прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Павел Дзюба.

В итоге этот недосмотр Новосибирский областной суд исправил и внёс в приговор районного суда информацию о конфискации «УАЗа» 1987 года выпуска.

Также напомним, что в августе этого года в Искитиме вынесли приговор 71-летнему водителю Honda CR-V, который сбил мать и двух детей – все они умерли. Вдовец недоволен, что пенсионеру назначили 2 года колонии-поселения и намерен обжаловать приговор.