Минздрав НСО не смог взыскать неустойку за задержку строительства поликлиник

В Новосибирске Минздрав не смог оспорить решение по иску к СКК на 54 млн.

В Новосибирске апелляционный суд отказал Минздраву региона в выплате неустойки из-за просроченной сдачи поликлиник. Решение арбитражного суда, который отказал Минздраву региона во взыскании с ООО «Седьмая концессионная компания» 54,6 млн рублей неустойки, осталось в силе, сообщили в ведомстве.

В Новосибирске строят 7 поликлиник по государственно-частному партнёрству. Ни одну из них не сдали в срок, указанный в контракте. Причиной иска стала просрочка в получении СКК заключения экспертизы по проектной документации и разрешения на строительство трёх объектов.

Суд подтвердил, что заключение экспертизы застройщик получил с просрочкой. Для каждой из трёх поликлиник просрочка составляет 72 дня, 36 дней и 71 день. При этом суд удовлетворил иск Минздрава частично: вместо 54,6 млн он обязал «Седьмую концессионную компанию» выплатить 600 тысяч рублей штрафа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске смонтировали 58 вант на пилоне четвертого моста. Всего будет установлено 70 вант. Сейчас рабочие проводят натяжение стрендов и монтаж. Работы по формированию съездов с четвертого моста на левом берегу Новосибирска продолжаются.