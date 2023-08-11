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проиcшествия

В Новосибирске мужчину придавило между машинами после ДТП

Фото паблика "АСТ-54"

Житель Новосибирска пострадал в ДТП на парковке.

В Новосибирске 8 августа произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Ролик, на котором запечатлен момент происшествия, опубликован в телеграмм-канале “АСТ-54 Black”.

Судя по кадрам, пострадавший мужчин стоял на парковке между двух автомобилей. Мимо проезжала “Нива”, которая задела одну из припаркованных машин. Та, в свою очередь, по инерции задела мужчину и он упал, оказавшись на земле.

В телеграмм-канале сообщили, что пострадавшие самостоятельно вычислили госномер “Нивы! и данные водителя, всю информацию они передали в ГИБДД.

По их словам, правоохранители сказали ждать им определение следователя.

Напомним, маленбкая девочка пострадала в ДТП в Новосибирске.

#ДТП #Новосибирск
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Марина Домрачева
Журналист

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