В Новосибирске мужчину придавило между машинами после ДТП

Житель Новосибирска пострадал в ДТП на парковке.

В Новосибирске 8 августа произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Ролик, на котором запечатлен момент происшествия, опубликован в телеграмм-канале “АСТ-54 Black”.

Судя по кадрам, пострадавший мужчин стоял на парковке между двух автомобилей. Мимо проезжала “Нива”, которая задела одну из припаркованных машин. Та, в свою очередь, по инерции задела мужчину и он упал, оказавшись на земле.

В телеграмм-канале сообщили, что пострадавшие самостоятельно вычислили госномер “Нивы! и данные водителя, всю информацию они передали в ГИБДД.

По их словам, правоохранители сказали ждать им определение следователя.



Напомним, маленбкая девочка пострадала в ДТП в Новосибирске.