Власти Новосибирска не закрыли пляжи, несмотря на непригодную для купания воду

В Новосибирске не стали закрывать пляжи, несмотря на то, что вода в Оби признана непригодной для купания – о планах по завершению купального сезона рассказали в мэрии.

В конце прошлой недели в Новосибирске стало известно, что вода в Оби не соответствует санитарно-микробиологическим показателям. При этом пробы показали отрицательный результат на всех шести официально открытых пляжах – Бугринском, «Звезда» и на территории парка «У моря Обского».

Редакция Сиб.фм сделала запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать: повлияет ли это на сроки купального сезона. В департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административным органами Новосибирска эту информацию опровергли.

«Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области о несоответствии проб воды на 6 официальных пляжах не скажется на длине купального сезона»,

- сказано в ответе пресс-центра мэрии Новосибирска.

Также в ведомстве добавили, что до конца купального сезона проходы к пляжам перекрываться не будут. Спасатели продолжат дежурить на берегу до сентября. Рейды по борьбе с купанием в несанкционированных местах также продолжатся.

«​Профилактическая работа с населением не зависит от результатов пробы воды и места, такая работа проводится ежедневно, как на пляжах, так и в местах неорганизованного отдыха людей на воде», — заключили в мэрии Новосибирска.