В Новосибирске определили лучшие районы для жизни

Мэрия Новосибирска определила лучшие районы для жизни по итогам 2022 года.

В Новосибирске мэрия определила лучшие районы для жизни по итогам 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Рейтинг возглавил Советский район. Далее следует Первомайский, а на третьем месте оказались Заельцовский и Центральный районы.

Власти города для рейтинга учитывали динамику вложений в район, оборот общественного питания, объем платных услуг, а также экономический показатель.

Кроме этого, при выборе лучших районов ориентировались на социологические опросы жителей о работе коммунальных служб, местных администраций и праздничном оформлении улиц.



Напомним, в Новосибирске запустят дополнительные автобусы в день открытия «Сибирь-Арены».