В Новосибирске показатели регистрации ДДУ за 7 месяцев побили рекорд за 8 лет

В Новосибирске эксперт рассказал о динамике на рынке недвижимости.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в июле 2023 года в регионе было зарегистрировано 3740 договоров участия в долевом строительстве. Это в 2,2 раза больше, чем в июле прошлого года, и на 38% превышает среднемесячные продажи за первое полугодие, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Общее количество зарегистрированных договоров нарастающим итого с начала года составило 19 937. Это максимальный показатель за семь месяцев за последние восемь лет.

«По сравнению с 2019-2022 годами, в общем объеме проданных новостроек как в Новосибирской области, так и в стране в целом, существенно снизилась доля инвесторов. Покупатели не ждут резкого взлета цены на недвижимость, как это было в последние годы. Кроме того, льготная ипотека делает более выгодной покупку квартир напрямую от застройщиков», — уточнил эксперт.

Ипотека стала адресной, что увеличило долю конечных покупателей, говорит аналитик. Значительную часть апартаментов покупают потенциальные рантье, так как застройщики предлагают дополнительный сервис по сдаче помещений в аренду после ввода объектов в эксплуатацию. Продажи новостроек в регионе полностью восстановились, после провала в первом квартале, заключил аналитик.

Напомним, в Новосибирске за год ввели половину всех долгостроев и домов из зоны риска.