В Новосибирске продлили арест обвиняемому в изнасиловании детей бойцу «Вагнера»

В Новосибирске бойка ЧВК «Вагнер» обвиняют в изнасиловании двух девочек.

Советский районный суд Новосибирска продлил арест бойцу ЧВК «Вагнер» до 20 октября, которого обвиняют в изнасиловании двух девочек в гаражах Академгородка. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних).

Напомним, 42-летний мужчина в военной форме завел двух девочек 10 и 12 лет за гаражи и надругался. Предполагаемого педофила не остановило даже то, что кооператив находится рядом с жилыми домами, а в 100 метрах расположена новая ж/д станция "Сеятель". Жители улицы Разъездной рассказали корреспонденту Сиб.фм, как ловили насильника школьниц.

Помимо этого, жители написали коллективное письмо с просьбой снести гаражи, где изнасиловали двух школьниц. Они добиваются этого уже 13 лет.

Как ранее писал Сиб.фм, Пригожин подтвердил участие в ЧВК "Вагнер" насильника школьниц из Новосибирска.