В Новосибирске пропал нуждающийся в медицинской помощи 88-летний пенсионер

В Дзержинском районе Новосибирска пропал Яков Варкентин.

Волонтеры объявили о срочном сборе на поиск 88-летнего Якова Варкентина. Ориентировка на его розыске опубликована в паблике отряда “Лиза Алерт Новосибирской области”.

По данным поисковиков, Яков Варкентин нуждается в медицинской помощи. Он ушел из дома 11 августа. Пенсионер был одет в серые джинсы, темно-синюю клетчатую рубашку, черную куртку, черную вязаную шапку, черные ботинки. Его рост примерно 160 см, у него худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза.

Напомним, 11 августа в Новосибирске также пропал 48-летний Евгений Роднаве.