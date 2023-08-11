В Новосибирске психолог Гаврилова назвала способы избежать травли в школе

Специалист рассказала, как помочь ребёнку справиться с агрессивным поведением сверстников.

Психолог Алёна Гаврилова рассказала, как избежать буллинга в школе и помочь ребёнку справиться с адаптацией в новом коллективе, пишет «МК в Новосибирске».

Специалист советует сохранять дружелюбные отношения и не отстраняться от коллектива, не демонстрировать своё превосходство и не хвастаться достатком, новыми гаджетами, успехами родителей. При этом важно держаться уверено, не показывать страх, не стесняться отстаивать себя.

Родители должны выстраивать с ребёнком доверительные отношения и научить его правильно вести себя в конфликтных ситуациях, развивать навыки коммуникации и общаться с родителями одноклассников и друзей, говорит специалист.

Также эксперт добавила, что обезопасить школьника можно, помогая ему развивать чувство эмпатии и обсуждать тему буллинга. Ранее ученики третьего класса устроили забастовку и не пришли в школу.

Напомним, под Новосибирском начальника угрозыска допрашивают по делу об убийстве 15-летней девочки в 2010 году.