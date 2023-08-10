Под Новосибирском начальник угрозыска задержан по делу об убийстве 15-летней девочки в 2010 году

В Новосибирской области допрашивают начальника уголовного розыска по делу об убийстве школьницы в 2010 году.

В Новосибирской области в селе Усть-Тарка допрашивают начальника уголовного розыска по делу об убийстве 15-летней Натальи Матюхиной в 2010 году. Об этом в четверг Сиб.фм сообщили родственники погибшей.

Это уже четвертый подозреваемый по громкому делу.

Как ранее писал Сиб.фм, спустя 13 лет после исчезновения 15-летней школьницы в Новосибирске арестовали двух бывших и одного действующего полицейского, которые могут быть причастны к убийству. Всех троих отправили под стражу.

Судя по вменяемым статьям, предположительно, 15-летнюю девочку сбили, похитили с места ДТП и убили, а тело спрятали в неустановленном месте. Сиб.фм собрал все, что известно о подозреваемых.