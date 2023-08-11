В Новосибирске ремонт Димитровского моста закончат в 2024 году

Ремонт Димитровского моста в Новосибирске планируют завершить в 2024 году.

В 2024 году планируют закончить ремонт Димитровского моста в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Как отмечают в пресс-службе, объект находится в хорошем состоянии и справляется с регулярными нагрузками. Однако разрушение мостового потока создаёт проблемы. В план работ МКУ «Гормост» было включено восстановление переправы.

Специалисты разберут покрытие до плиты пролётного строения, а также восстановят на ней выравнивающий слой. Потом рабочие установят новую гидроизоляцию и уложат асфальтобетонное прокрытие.

Кроме того, будут заменены деформационные швы и ограждения безопасности. Так получится уменьшить число ДТП.

Сейчас ведутся проектно-изыскательные работы. Документы планируют подготовить к концу года.

Ранее в Новосибирске мэрия определила лучшие районы для жизни по итогам 2022 года.

Напомним, что в Новосибирске на четвертом мосту рабочие смонтировали 58 вант на пилоне. Всего будет установлено 70 вант.