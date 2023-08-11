В Новосибирске суд запретил мэрии отдать землю под гостиницу

Суд запретил мэрии Новосибирска выкупить участок с полем для гольфа под гостиницу.

Апелляционный суд Новосибирской области и Седьмой Арбитражный апелляционный суд приняли сторону УФАС в вопросе об аренде земельных участков. По решению суда, мэрия Новосибирска нарушила закон о защите конкуренции, когда изменила тип разрешенного использования земли под строительство гостиницы.

Как сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области, ранее ведомство признало, что департамент земельных и имущественных отношении мэрии Новосибирска нарушил закон о защите конкуренции.

В 2018 году мэрия Новосибирска сдала в аренду участок на улице Стартовая под строительство поля для гольфа или занятия конным спортом, сообщает Сибкрай. Но позже в том же году этот участок переназначили как пригодный к высотной застройке. Это дало арендатору преимущество в сфере строительства гостиниц и способствовало ограничению конкуренции на рынке аренды участков в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что две новые поликлиники в Октябрьском районе Новосибирска примут 100 тысяч жителей уже в этом году. Общая строительная готовность одной из них — 86%. Выполнена частичная поставка тяжёлого медицинского оборудования: маммографической установки, компьютерного томографа. В августе будут поставлены два рентгеновских цифровых комплекса и флюорограф. Всего на объекте предусмотрено размещение более 6,7 тысяч единиц технологического оборудования.

Также под Новосибирском депутаты раскрыли детали отставки главы Колыванского района.