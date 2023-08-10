«Слова не дали!»: под Новосибирском депутаты раскрыли детали отставки главы Колыванского района

7 августа в Колыванский районный суд Новосибирской области поступил иск прокуратуры о прекращении полномочий главы района Евгения Артюхова. В правоохранительном ведомстве рассказали, что ранее отправляли представление по этому вопросу в колыванский Совет депутатов, но, как удалось выяснить Сиб.фм, руководство законодательного органа его фактически проигнорировало.

Подробности иска прокуратуры 7 августа рассказали в Колыванском районном суде. Отставки Евгения Артюхова правоохранители потребовали после того, как нашли нарушения по части ФЗ «О противодействии коррупции». Предполагается, что в декабре 2021 года он трудоустроился по совместительству преподавателем в ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» и подал заявление на предоставление ему служебного жилья из муниципального специализированного жилищного фонда.

Прокурорская проверка выявила, что ради заявления Артюхова специальная комиссия «подвинула» шесть человек, а руководитель района получил возможность спокойно жить и не платить за коммуналку.

Весной 2023 года об этом нарушении узнали в прокуратуре, и Артюхов получил представление. Глава района тогда поспешил уволиться из колледжа и даже возместил затраты на коммунальные платежи.

28 июля на сессии Совета депутатов Колыванского района этот вопрос народные избранники должны были рассмотреть. Однако о том, что в представлении прокуратуры было сказано об увольнении Евгения Артюхова, многие узнали лишь сейчас.

«Нам слово сказать не дали!»

Виктор Коваленко, депутат Совета депутатов Колыванского района со стажем, присутствовал на сессии 28 июля, где должны были рассматривать представление прокуратуры. Народный избранник говорит, вопрос был последним и носил информационный характер.

«Об отставке главы района разговора не было. Для информации было зачитано представление прокуратуры, но в руки нам никакого документа не давали,

- рассказал Виктор Коваленко. – Постановление начали принимать, я за него проголосовал, но встаю и говорю: «а где приложение к этому постановлению? Где информация?» Ирина Михайловна (председатель Совета депутатов Колыванского района – прим. Ред.) заявила: «не знаю, не знаю, всем было выдано!» Депутаты завозмущались, Татьяна Сарбашева в том числе: «как выдано? Никому ничего не выдано. Нет этого документа!» Информацию на руки нам не давали».

Виктор Коваленко говорит, что председатель Совета депутатов Колыванского района Ирина Вепрева вопрос попыталась свернуть без всяческого обсуждения. Депутат попросил предоставить ему слово для выступления.

«Я сказал: "Что это за дела? Что за демократия по-колывански? Депутату даже слово не дали сказать!" Один раз начал выступать – меня представитель ЛДПР остановил, давай отвлекать. Второй раз – давай отвлекать с мысли, — продолжает Виктор Коваленко. – Тем не менее, коротко я выступил и сказал, что сегодня мы должны были рассматривать персональное дело главы района. Глава за пять лет столько натворил дел и сидит, молчит, как будто это его не касается! Настоящие мужики так себя не ведут».

«Хотели упечь в психушку!»

Как говорит народный избранник, претензии к главе Колыванского района Евгению Артюхову копились давно, но июльская ситуация вышла за всевозможные рамки. Виктор Коваленко всё знает не понаслышке, он сам был заместителем главы. 71-летний депутат вошёл в созыв в шестой раз.

«Я имею право сравнивать: 50 лет я работал в различных структурах. От райкома партии, управления сельского хозяйства – и до заместителя главы района. Людей знаю хорошо, но таких прохвостов как Артюхов в своей жизни вижу впервые. Я ему это говорю в глаза, именно поэтому меня 18 февраля 2022 года попытались отправить в психушку, — утверждает Коваленко.

– А 22 октября прошлого года подожги мою усадьбу. Я полагаю, что это идёт от Артюхова, поэтому у нас с ним идёт бескомпромиссная борьба!»

По результатам рассмотрения вопроса информирования о действиях главы Колыванского района, Совет депутатов подготовил ответ, что информация к сведению принята. На этом народные избранники и разошлись.

Теперь же часть депутатов считает себя обманутой при рассмотрении этого вопроса. Корреспондент Сиб.фм связался с председателем Совета депутатов Колыванского района, чтобы уточнить, как было трактовано представление прокуратуры.

«Я вам хочу пояснить, что в Совете депутатов по отставке Артюхова – наши полномочия: мы заслушиваем отчёт и ставим удовлетворительно или неудовлетворительно, это первое. Второе, удаление главы в отставку – есть определённые нюансы, — заявила Сиб.фм Ирина Вепрева.

– А то, что написала прокуратура – это её дело. Они не согласны – обратились в суд. Больше я вам комментариев дать не могу! Мы рассматривали информацию о представлении, которое рассмотрела антикоррупционная комиссия. Больше комментариев по этому поводу я дать вам не смогу».

Теперь вопрос о снятии полномочий с главы Колыванского района Евгения Артюхова будет рассматривать районный суд, заседание назначили на 25 августа.