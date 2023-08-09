Под Новосибирском прокуроры потребовали уволить главу Артюхова за подработку ради льгот

Стали известны подробности иска прокуроров об отставке главы Колыванского района Новосибирской области Евгения Артюхова – поводом послужила двойная работа первого лица Колывани ради льготных коммунальных платежей и служебного жилья.

В понедельник, 7 августа, в картотеке Колыванского районного суда появилась информация об иске прокуроров, в котором они требуют отставки Евгения Артюхова «в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных ФЗ «О противодействии коррупции». Более конкретной информации не было, но сегодня в Управлении Судебного департамента Новосибирской области рассказали подробности.

«В обоснование требований и.о. прокурора района в иске указал, что по результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлено, что глава Колыванского района Новосибирской области Евгений Артюхов в декабре 2021 года трудоустроился по совместительству преподавателем в ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» и подал заявление на предоставление ему служебного жилья из муниципального специализированного жилищного фонда», — рассказали в Колыванском районном суде.

И вот, с 1 января 2022 года в ГКУ НСО «Центр социальной поддержки Колыванского района» главе района оплачивали все коммунальные платежи как «работнику образования сельской местности».

Уволиться из колледжа Евгений Артюхов решил только в мае 2023 года по представлению прокуратуры. Также чиновник предпочёл вернуть государству все льготы за жильё.

Также в иске прокуратуры сказано, что правоохранители считают необоснованным внеочередное рассмотрение вопроса Артюхова специальной комиссией, которая подвинула 6 человек — коллег и подчинённых Артюхова.

«Это прямо указывает на наличие конфликта интересов, что влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление лицом своих должностных обязанностей. За данное правонарушение антикоррупционное законодательства РФ предусматривает увольнение указанного лица»,

- говорится в иске.

Оказывается, что депутаты Совета депутатов Колыванского района должны были прекратить полномочия Евгения Артюхова ещё 28 июня, но вопрос был проигнорирован, поэтому прокуроры обратились в суд. Судебное заседание назначено на 25 августа 2023 года.

Примечательно, что накануне прокуроры подали иск и в Барабинский районный суд с требованием отставки главы Убинского района Олега Конюка. Правда, причина другая – родственные связи, помощь с работой близкому человеку. И этот руководитель района уже не раз попадал под уголовную ответственность за незаконную охоту.