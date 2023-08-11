В Новосибирске таксист высадил пассажирку в лесу за просьбу открыть окно

Жительница Новосибирска пожаловалась на таксиста, высадившего ее в лесу.

В Новосибирске девушка рассказала о таксисте, который вытолкал ее из машины. Свою историю пассажирка опубликовала в паблике “Инцидент.Новосибирск”.

По ее словам, девушка ночью вызвала такси, чтобы доехать после работы домой. В пути она попросила водителя закрыть окно. Однако мужчина начал кричать и выгонять ее из машины.

“В лесу, без связи, работаю далеко. На мой отказ покинуть автомобиль, он начал выкидывать меня из машины. Пришлось выйти на Дачном шоссе”, — описала ситуацию пассажирка.

На шоссе девушку подобрали коллеги, которые довезли ее до полицейского отделения. Там она написала заявление. При этом пассажирка отметила, что побои у нее не стали фиксировать и отправили домой, пообещав связаться с ней позднее.

На фотографиях, опубликованных в паблике, на руках девушки видны следы захватов.

В комментариях не все посочувствовали сибирячке, некоторые подписчики отметили, что хотели бы услышать версию таксиста.

Напомним, в Новосибирске 60-летний таксист из Дагестана домогался четырёх детей.