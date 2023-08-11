В Новосибирские рабочие с 9 этажа кидали куски кровли на тротуар

В Новосибирске небезопасно демонтировали старую крышу.

В соцсетях опубликовали ролик, на котором видно, как рабочие, находясь на крыше многоэтажки, кидают остатки кровли вниз. Инцидент произошел в Новосибирске в доме по адресу Народная, 26. Видео размещено в телеграмм-канале Mash Siberia.

В описании ролика указано, что в данном доме ремонтируют крышу и остатки старой кровли просто скидывали вниз на тротуар.

Видео Mash Siberia

“Зовёте ремонтников — будьте готовы, что станет только хуже. Во время починки крыши на Народной, 26 работяги тупо скидывали вниз куски кровли, каким-то чудом не попадая в прохожих”, — написали в телеграмм-канале.

На кадрах видно, что ограждения вокруг дома не было, а куски кровли падали прямо на тротуар.

Через некоторое время к этому подъехал грузовик, он припарковался на газоне и части тротуара. После чего рабочие сгрузили в него строительный мусор.

Напомним, в июне 2023 года сгорела часть крыши ЦКБ СО РАН в Новосибирске.