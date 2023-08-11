В школы Новосибирска поступили учебники истории с разделом про СВО

Новосибирские школьники будут изучать детали спецоперации.

В Новосибирске поступили новые учебники по истории, которые содержат раздел, посвященный СВО. В них школьникам представлены причины начала конфликта и вхождение новых регионов в состав России, сообщили в Министерстве образования региона.

Учебник для 10-11 классов будет использоваться с 1 сентября 2023 года, а для 5-9 классов — к началу следующего учебного года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что это часть единой суверенной системы образования, которая была запущена в прошлом году.

Министерство просвещения планирует до конца 2025 года ввести государственные учебники по всем школьным предметам. Новый учебник по истории прошел экспертизу и апробацию на федеральных и региональных площадках. Его стоимость на 20% ниже предыдущих изданий. Один из соавторов учебника — помощник Президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский — отметил, что в пособии много интересных фактов и рассказов о людях, что делает изучение истории более увлекательным.

Новый учебник также уделяет внимание развитию стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также вкладу России в мировую историю.

Напомним, из Новосибирской области в зону СВО передали дроны и прицелы.