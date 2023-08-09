Из Новосибирской области в зону СВО передали дроны и прицелы

В зону СВО от Новосибирской области передали рации, прицелы и квадрокоптеры.

В зону СВО из Новосибирской области передали дополнительную технику и оборудование. Среди них новые квадрокоптеры, рации и прицелы. Их получит новосибирское подразделение по поручению Андрея Травникова.

В крупной поставке также передали вездеходный автомобиль УАЗ от Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, сообщил глава ведомства Андрей Гончаров.

«Работа по оказанию всесторонней помощи воинским подразделениям ведётся по поручению губернатора Андрея Травникова», — уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сибирской группировке военнослужащих передали икону от Владимира Путина. Также в воинское подразделение передали очередную партию гуманитарного груза. Его собрал региональный Минпромторг при поддержке новосибирских предпринимателей. В числе полученного оборудования — два вездеходных квадроцикла российского производства.

Подразделение «Отважные» ведет активную оборону на рубежах Краснолиманского направления. Им приписывают внедрение и использование тактики "огневых клиньев": окрожение войск противника с фланга и уничтожение бронетехники. Эта тактика зарекомендовала себя хорошо при боях в Лисичанске и Северодонецке и отступлении ВСУ.

Также тюменец украл 200 тысяч с банковского счета бойца СВО. На украденную сумму они купили спиртное, закуску и мобильные телефоны.