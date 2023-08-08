Сибирской группировке военнослужащих передали икону от Владимира Путина

Группировке «Отважные» на СВО передали подарок от Владимира Путина.

Бойцам из сибирской группировки «Отважные» передали копию иконы «Спас Нерукотворный», которую привез во время поездки в войска Владимир Путин. Об этом сообщили в ТГ-канале правительства Новосибирской области «Новосибирь».

Также в воинское подразделение передали очередную партию гуманитарного груза. Его собрал региональный Минпромторг при поддержке новосибирских предпринимателей. В числе полученного оборудования — два вездеходных квадроцикла российского производства.

Подразделение «Отважные» ведет активную оборону на рубежах Краснолиманского направления. Им приписывают внедрение и использование тактики "огневых клиньев": окрожение войск противника с фланга и уничтожение бронетехники. Эта тактика зарекомендовала себя хорошо при боях в Лисичанске и Северодонецке и отступлении ВСУ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в храме Новосибирска установили памятник святой Матроне. Официальное открытие и освящение назначено на конец сентября 2023 года.

Также подполковник Анатолий Матинов из Новосибирской области погиб на СВО.