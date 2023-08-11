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общество

Вирусолог Аграновский рассказал, для кого из россиян опасен новый коронавирус

Freepik, authors: Pornpak Khunatorn

Особую опасность новый штамм коронавируса несет для тех, кто принимает иммунодепрессанты.

В Роспотребнадзоре официально подтвердили наличие на территории России первых случае заражения новым вариантом коронавируса EG.5. Согласно данным ведомства, новый штамм обнаружили у 17 человек.

Эпидемиологическую ситуацию прокомментировал вирусолог Алексей Аграновский. По его словам, у нового штамма высокая степень распространения, но низкая степень летальности. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на «Радио 1».

«Большого предмета для беспокойства ни EG.5, ни другие «омикроны» не представляют, они могут тревожить только родственников и пациентов группы риска, например, которые используют иммунодепрессанты», — заявил специалист.

Напомним, инфекционист Степанова рассказала о самой надежной вакцине против гриппа.

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Дарья Бочкун
журналист

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