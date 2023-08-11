Военные из Новосибирска спасли щенка в зоне СВО и сделали его своим талисманом

Новосибирские разведчики спасли щенка на Донбассе.

10 августа военнослужащие из Новосибирска нашли щенка среди развалин села Курдюмовка в ДНР. Они не смогли бросить малыша одного и забрали с собой. Об этом сообщили в паблике «Народный Фронт | Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте».

«Новосибирские защитники сдались под натиском милоты и забрали пёсика с собой, откормили», — говорится в сообщении.

Бойцы дали щенку позывной «Хинкаль». Такое имя новый питомец военнослужащих получил из-за быстрого набора веса.

«Мы атакованы милотой», — комментирует мужчина на видео.

Напомним, что в Новосибирске поступили новые учебники по истории, которые содержат раздел, посвященный СВО. В них школьникам представлены причины начала конфликта и вхождение новых регионов в состав России.