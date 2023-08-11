Врач Лапа назвала главное отличие вирусного заболевания от бактериального

При респираторной инфекции температура почти никогда не бывает высокой, в отличии от случаев, когда человек заболел вирусной инфекцией.

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа рассказала в беседе с Pravda.Ru, что ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция, а ОРЗ — это острая респираторная инфекция.

«При респираторной инфекции всегда болит горло, температура бывает невысокая, 37.8, 38 редко. А вирусная инфекция всегда проходит с температурой и 38, и 39 может быть, и отличается головной болью», — объяснила специалист.

Терапевт подчеркнула, что при вирусном происхождении болезни назначают противовирусные препараты, а при бактериальном происхождении — антибактериальную терапию.

«Вирусные заболевания длятся больше, а респираторные заболевания обычно неделя, это минимум. Потому что боимся всегда вторичной инфекции, которая может присоединиться к вирусному заболеванию», — добавила она.

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