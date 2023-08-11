Врачи в Новосибирске фиксируют до 6 случаев инфаркта в день

Новосибирские медики ежедневно регистрируют по пять шесть случаев инфаркта миокарда.

В Новосибирске врачи станции скорой помощи ежедневно фиксируют по пять-шесть случаев инфаркта миокарда, пишет РБК.

По данным службы скорой помощи, за 2022 год в регионе с подозрением на инфаркт было госпитализировано 10 тыс. человек, из которых у почти 2 тыс. диагноз подтвердился. Основная группа риска – мужчины от 40 до 60 лет.

Кандидат медицинских наук Яков Новоселов отмечает, что сердечно-сосудистые заболевания являются одними из лидеров по структуре заболеваемости в регионе и в стране в целом. Врачи указывают на стрессы, неправильное питание и гиподинамию как возможные причины развития инфаркта.

Однако, по словам врача скорой помощи Ольги Литвиновой, среди пациентов с инфарктом молодеет, и теперь это не редкость у мужчин в возрасте 35-38 лет. В 2021 году в Новосибирске с подозрением на инфаркт было госпитализировано более 9,3 тыс. человек, из которых у 1,8 тыс. диагноз подтвердился. В 2020 году с подозрением на инфаркт госпитализировали 8,7 тыс. человек, а с инфарктом – 1,7 тыс. человек.

Напомним, на Алтае погиб турист из Новосибирской области.