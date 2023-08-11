Юрист объяснил, нужно ли оплачивать поврежденный в магазине товар

Разбивший товар покупатель должен доказать, что его вины нет.

Если покупатель случайно разобьет товар в магазине, ему придется доказать, что ущерб нанесен не по его вине, а из-за мокрого пола или неправильно установленного стеллажа. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал юрист Александр Хаминский.

«Существует две формы вины — умышленная и по неосторожности. Если стекло или пол действительно оказались мокрыми, а стеллажи расставлены с нарушением ГОСТа, то действует ч. 2. ст. 1064, согласно которой лицо освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его вине», — объяснил эксперт.

Хаминский отметил, что доказать свою непричастность сейчас достаточно легко, так как все магазины оснащены системами видеонаблюдения.

«Наиболее верным шагом будет считаться составление акта о произошедшем событии, в котором стороны опишут свои версии случившегося, укажут свидетелей и сделают отметки о фото- или видеофиксации. И в последующем разрешить ситуацию в цивилизованном порядке», — добавил он.

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