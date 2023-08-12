Двое новосибирских хоккеистов сыграют за сборную России на открытии «Сибирь-Арены»

Открытие «Сибирь-Арены» состоится 13 августа в Новосибирске – стало известно, кто из юниоров выйдет на лёд в первом матче.

Во время открытия «Сибирь-Арены» 13 августа пройдёт товарищеский матч, в котором сойдутся юниорские сборные команды России и Беларуси. Так, стало известно, кто из новосибирских хоккеистов представит нашу сборную.

Как сообщает группа «Сибирские снайперы» во «ВКонтакте», для участия в матче вызваны нападающий Илья Люзенков и голкипер Платон Мехряков.

17-летний форвард Люзенков уже сыграл 34 матча в составе «Сибирских снайперов», результаты вратаря Платона Мехрякова пока скромнее: в прошлом году он принял участие в двух играх и пропустил одну шайбу.

Напомним, красочное шоу открытия «Сибирь-Арены» запланировано на 13 августа, программа начнётся в 15.40. Уже сейчас ажиотаж такой, что все билеты разобрали накануне за 10-15 минут. В социальных сетях появились и те, кто перепродаёт сейчас билеты в три дорого.