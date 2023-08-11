В Новосибирске билеты на открытие «Сибирь-Арены» разобрали за 15 минут

Открытие ледового дворца спорта в Новосибирске запланировано на 13 августа.

Новый ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске вызвал небывалый ажиотаж среди жителей города. Бесплатные билеты на открытие раскупили в первые минуты после анонса, несмотря на технические проблемы на сайте продаж. Как сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, все билеты были разобраны за 10-15 минут.

Торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены» состоится 13 августа и будет включать в себя развлекательное шоу и матч между юниорскими сборными командами России и Белоруссии. На открытии также выступят DJ SMASH и заслуженная артистка республики Беларусь Жанет.

По словам Сергея Ахапова, уже в сентябре на арене пройдут игры матчей КХЛ. Ранее было объявлено, что первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске ХК «Сибирь» проведет 7 сентября.

Напомним, в Новосибирске с 14 августа изменят схему движения на площади Труда.