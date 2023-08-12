Новосибирцы показали фото и видео затопленных улиц

В Новосибирске днём 12 августа прошёл дождь – затопленными оказались десятки улиц, как в центре, так и на окраинах.

Традиционно воды было по колено в тех местах, где вода скапливается после дождя. Некоторые новосибирцы не смогли даже выйти из дома, так как вода скапливалась около подъезда.

Затопленным традиционно было кольцо на площади Труда. Как сообщают автолюбители, вода стоит там до сих пор, поэтому образовалась большая пробка.

Затопило улицы Авиастроителей и Холодильную. Опять не могут перейти дорогу пешеходы в микрорайоне Плющихинский – там никогда ливнёвка не справляется с потоком воды. Встал в пробку даже затопленный Красный проспект – здесь тоже водители рассекали водную гладь.

А на улице Писарева под слоем выпавших осадков ещё и забил то ли фонтан, то ли гейзер. Сейчас там работают коммунальщики.

Подтоплений в ближайшее время ещё будет много: как ранее писал Сиб.фм, все ближайшие дни будут дождливыми. Пасмурная погода вообще ждёт новосибирцев весь август.