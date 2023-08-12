В Новосибирске 12 и 13 августа пройдут дожди и будет прохладно

В эти выходные, 12 и 13 августа, новосибирцев ждёт прохладная и дождливая погода – потеплеть может к вечеру воскресенья.

О похолодании на предстоящие выходные синоптики сообщали ещё 11 августа. Они предупреждали, что в пятницу пойдут затяжные дожди.

«12 августа в первой половине дня ожидается местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +15, +16 С», — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.

К вечеру субботы вновь начнётся дождь, который может продлится до утра. Ночная температура опустится до + 11 градусов.

Днём воскресенья, 13 августа, возможны небольшие прояснения. Столбик термометра покажет +17... +19 градусов, облачность – переменная.

Напомним, синоптики дают неблагоприятные прогнозы на август: он будет холоднее нормы. На 1 сентября ожидается облачная погода с температурой +10 градусов.