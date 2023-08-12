Под Новосибирском арендодатель обвинила многодетную мать в пьянстве и наркомании

Историю беременной матери с годовалым ребёнком на руках рассказала жительница города Искитим Новосибирской области, которая сдала женщине комнату в общежитии.

Рассказать эту историю Ирина решила после того, 28-летняя мать, прожив в снятой комнате в общежитии три месяца скрылась, так и не оплатив аренду. Хозяйка жилья утверждает, что женщина оставила после себя горы мусора и грязи.

Валерия была беременна и с годовалым ребёнком на руках. На первый взгляд, молодая мать произвела хорошее впечатление на хозяйку комнаты.

«Она сняла комнату где-то в мае. Первое время всё оплачивала, а вот за июль оказалась мне должна. Говорила, что ей нужно погасить кредит, поэтому ещё и заняла 1 500 рублей для этого. Обещала вернуть вместе с оплатой жилья, но потом резко пропала вместе с малышом. Когда я пошла проверить комнату, то была шокирована», — рассказала «АиФ-Новосибирск» Ирина.

Как утверждает Ирина, везде были разбросаны остатки еды, нестираные вещи, а встретили хозяйку жилья полчища тараканов. Позже она узнала от соседей и другие шокирующие подробности.

«Соседи говорили, что она употребляет наркотики и пьёт. За маленьким ребёнком толком не следила. Кормила его макаронами! Часто оставляла малыша на несовершеннолетних детей из соседних комнат. Могла оставить в 10:00, а прийти к 2:00 ночи. Соседи вызывали органы опеки, полицейских. Они приезжали, сделали ей замечание и уехали. На этом всё»,

- утверждает Ирина.

Выяснила хозяйка квартиры и то, что Валерия находится в чёрном списке у риелторов, видимо, она задолжала не только Ирине. С ужасом узнала женщина, что у её арендатора и детей гораздо больше.

«Оказалось, что у неё уже были дети, но их у неё забрали. Вот недавно родила и опять беременна. Слышала, что в роддоме она украла у роженицы то ли деньги, то ли телефон. Такое ощущение, что плодит детей ради пособий. Вроде как, отец у них один, но они с ним не живут. Она часто бегала к нему, он просил у неё деньги на что-то. Хочется, чтобы она понесла наказание за такое обращение с малышами. У меня у самой дети, я не понимаю, как можно быть такой безалаберной матерью», — настаивает Ирина.

Жители Искитима рассказывают, что кроме двух последних, у Валерии ещё четверо детей, которых сейчас воспитывает бабушка. Согласно последним данным, многодетная мать решила сейчас перебраться в Линёво.

«Два года назад она сильно наркоманила. Не знаю, как дело обстоит сейчас. Как-то раз моя семья пускала её переночевать, так она у нас своровала деньги и пропала. На детей ей всегда было всё равно. Она их не била, просто будто не замечала. Малыши всегда предоставлены сами себе. Могла отдать бабушке и пропасть на четыре дня. Постоянно выпивает, несмотря на беременность», — рассказывает ещё одна жительница Искитима Алиса.

Местные жители решили привлечь внимание общественности к этой истории, чтобы спасти малышей. Знакомые многодетной матери думают, что сейчас она проживает где-то в антисанитарных условиях.

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