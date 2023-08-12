Под Новосибирском две пары вступили в брак на фестивале «Ветер Сибири»

Под Новосибирском на рок-фестивале «Ветер Сибири» прошла официальная церемония бракосочетания.

В Новосибирской области во время рок-фестиваля «Ветер Сибири», который проходит на аэродроме Мочище, две пары вступили в брак. Это стало первым случаем официальной церемонии бракосочетания на российском рок-фестивале. Организаторы мероприятия поделились этой информацией в своей группе в социальных сетях.

Молодожены, несмотря на дождь, поднялись на сцену под аплодисменты публики, где ведущий фестиваля объявил их мужем и женой. Свидетелями церемонии стали зрители и участники группы «Мистер Гро...».

Организаторы не скрывают своей радости от такого необычного и важного события на фестивале и поздравляют молодоженов с новым этапом в их жизни. Также они сообщают, что желающие смогут подать заявку на официальную церемонию бракосочетания на следующий год уже в сентябре.

Напомним, в Новосибирске выступили Найк Борзов и группа «Ария».