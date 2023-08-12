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общество культура

В Новосибирске выступили Найк Борзов и группа «Ария»

Фото из группы "Ветер Сибири" во "ВКонтакте"

11 августа на аэродроме Мочище в Новосибирске стартовал рок-фестиваль «Ветер Сибири» — хэдлайнерами первого дня стали Найк Борзов и группа «Ария».

Уже утром 11 августа на концертной поляне появились десятки палаток. Многие приехали на рок-фестиваль «Ветер Сибири» из других городов. Большая часть – с Алтая, ведь этот фестиваль должен был состоятся ещё в прошлом году в заброшенном аэропорту Бийска, но его отменили.

Вечером 11 августа публику порадовала выступлением группа «Ария», которая исполнила песни «Осколок льда» и «Колизей».

Также зрителей разогрел основатель группы «Инфекция» Найк Борзов. Он исполнил известные свои песни – «Три слова» и «Лошадка».

Кстати, программа фестиваля менялась до последней недели. Буквально за пять дней до мероприятия отказалась выступать в Новосибирске группа «Слот», сославшись на логистические проблемы.

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Елена Отмахова
журналист

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