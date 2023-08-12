Под Новосибирском после ДТП загорелся Renault Logan

Недалеко от города Искитима в Новосибирской области столкнулись две иномарки – одна из них в итоге загорелась.

Как пишут очевидцы, ДТП произошло около полудня субботы, 12 августа, неподалёку от села Шибково. Горящий красный седан Renault Logan запечатлел один из проезжавших мимо автолюбителей.

"Вероятно, водитель столкнулся с автомобилем Toyota, который можно заметить на видео. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и экипаж ДПС", — подписали видео в паблике «АСТ-54».

Известно, что на месте сейчас работают автоинспекторы, пока информации о пострадавших не поступало. Очевидцы сообщают, что водитель успел выбежать из автомобиля.

Также напомним, что 8 августа пешеход оказался зажатым на парковке между двух автомобилей. Как это произошло – успели заснять очевидцы.