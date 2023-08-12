Под Новосибирском пропал 15-летний подросток с татуировкой на плече

В Новосибирской области с 10 августа ищут 15-летнего подростка.

В Новосибирской области в селе Красноглинное 10 августа пропал 15-летний Дмитрий Сарин. Информация об этом размещена в группе «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ориентировки, парень вышел из дома №18 на улице Кирзаводская между 14:00 и 16:00, после чего на связь не выходил.

Описание пропавшего: рост 185 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы. На плече у Дмитрия есть татуировка. В момент пропажи он был одет в темно-синие спортивные штаны, синюю футболку и серые кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего подростка, просьба позвонить в дежурную часть по номеру 8-383-293-32-02.

Как ранее писал Сиб.фм, глава СКР Бастрыкин проверит непригодный для проживания дом под Новосибирском.