Под Новосибирском пропала 18-летняя девушка с розовыми волосами

В Новосибирской области ищут 18-летнюю Алёну Иванову.

В Новосибирской области в Каргате 9 августа пропала Алёна Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ПСО «Лиза Алерт».

По данным волонтёров, Алёна вышла из дома и не вернулась. Пропавшая небольшого роста — 155 см, плотного телосложения. Волосы девушки светло-русые, но окрашены в розовый цвет, глаза голубые.

В день пропажи Алёна была одета в белую водолазку, светло-голубые джины и в чёрные кроссовки. С собой взяла сумку и сменную одежду.

Если вы знаете о местоположении девушки, просьба связаться с ПСО по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 112.

Напомним, под Новосибирском пропал 15-летний подросток с татуировкой на плече.