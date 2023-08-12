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общество

Под Новосибирском в Бердске перекроют трассу Р-256 13 августа

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области в Бердске перекроют трассу Р-256 в ночь на 13 августа.

В ночь на 13 августа в Бердске начнут перекрывать федеральную трассу Р-256. Это связано с строительством дорожной развязки в районе вокзала. Движение будут ограничивать пять раз.

Рабочие установят рамные металлические опоры на Вокзальной магистрали. Всего планируется установить пять таких опор.

Первое перекрытие начнется в полночь 13 августа. В это время придется объезжать перекрытый участок по улицам Спортивной, Ленина и Первомайской. Грузовой транспорт смогут пропускать в промежутках между перекрытиями дорог.

Как ранее писал Сиб.фм, жители ЖК «Панорама» в Новосибирске устроили забастовку из-за того, что им приходится делать большой крюк, чтобы попасть домой.

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Дамир Трубников

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