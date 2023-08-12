В Новосибирске автолюбители устроили забастовку и блокировали проезд к ЛДС

Жители ЖК «Панорама» в Новосибирске устроили забастовку из-за того, что им приходится делать большой крюк, чтобы попасть домой.

Активистов ЖК «Панорама» решились на забастовку, чтобы рассказать, сколько времени у них уходит на выезд к мосту. Чтобы создать общественный резонанс, они заблокировали подъезд к новому ЛДС и прислали фотографии в паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сделали они это в знак протеста после того, как им был заблокирован быстрый выезд на левый берег, в следствии чего, им нужно делать огромный круг, — говорится в посте. — На место происшествия прибыли сотрудники ДПС».

Известно, что сейчас с протестующими идут переговоры. В социальных сетях так же обсуждаются особенности езды вблизи ЛДС.

«Кто вообще это придумал?) Ну, развернутся они через ЛДС, окей, — соглашается Михаил Кокшаров. – Доедут до светофора с поворотом на Блюхера, где: полоса поворачивает налево, а светофор работает одинаково со встречным движением — то есть, если ты не проскочил через поток, то ты не повернешь».

Как считают автолюбители, именно поэтому скапливается пробка, а те, кто живёт в ЖК «Панорама» подолгу не могут попасть домой.

Сиб.фм будет следить за развитием событий. А этой ночью власти Бердска не рекомендуют ехать по трассе Р-256: она будет перекрыта на пять часов.