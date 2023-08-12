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общество

Синоптик Вильфанд предупредил о мощных ливнях в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются сильные ливни.

В ближайшие дни жителям Новосибирской области стоит готовиться к сильным ливням. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Ожидается, что ливни будут характерны для Омской, Томской, Новосибирской областей, а также Алтайского и Приморского краев. Кроме того, синоптик прогнозирует грозы и сильный ветер с порывами до 25 м/с.

Напомним, в Новосибирске днём 12 августа прошёл дождь – затопленными оказались десятки улиц, как в центре, так и на окраинах.

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Дамир Трубников

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