Таджикистан проверит условия жизни своих граждан в Новосибирске

Таджикистан направит делегацию в Новосибирск для проверки условий жизни своих граждан.

Делегации из Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана отправлены в несколько городов России, включая Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Москву и Санкт-Петербург, для ознакомления с условиями проживания трудовых мигрантов. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, это происходит по поручению главы Таджикистана Эмомали Рахмона и является практической мерой по регулированию условий жизни трудовых мигрантов и защите прав и интересов граждан Таджикистана в России.

По данным МВД РФ, на миграционный учет в России за первое полугодие 2023 года были поставлены 5,13 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них 1,28 млн человек — граждане Таджикистана. Большинство приезжают для работы (963,49 тыс. человек). К концу первого полугодия действующие виды на жительство имели 128,15 тыс. жителей Таджикистана. Российский паспорт получили 86,96 тыс. таджикистанцев. В Новосибирской области на миграционный учет встали 24,7 граждан этой страны.

По данным Министерства внутренних дел РФ, иностранцы и лица без гражданства совершили в России за первое полугодие 2023 года 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С мая этого года силовые структуры проводят рейды в местах компактного проживания иностранных граждан в нескольких городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск и Комсомольск-на-Амуре.

В начале июня генеральный прокурор Таджикистана обратился к российской Генпрокуратуре с жалобами на задержания трудовых мигрантов и на якобы жестокое обращение с ними со стороны правоохранительных органов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске год назад мигрант из Таджикистана Хамроев жестоко зарезал 17-летнюю школьницу. Мать Хушнуда оправдала его в убийстве школьницы перед началом суда.