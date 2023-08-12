В аэропорту Толмачёво задержали вылеты из Новосибирска сразу нескольких рейсов

Пассажиры нескольких рейсов в аэропорту Толмачёво сообщили о задержке вылетов из Новосибирска – речь идёт и о внутренних рейсах, и зарубежных.

Перенесены были порядка пяти рейсов в Сочи, Томск, Анталью и Горно-Алтайск. При этом если на табло значится, что идёт посадка, на практике пассажиры ещё никуда не садятся. Так, например, одна из вылетающих сообщила, что опаздывает в Томск.

«Мой рейс S7 5323. Мы должны были вылететь в 9:30. Сейчас его перенесли на 11:20. Говорят, что из-за погодных условий. Также задержан рейс в Сочи, объявили по громкоговорителю только что», — рассказала пассажирка изданию «АиФ-Новосибирск».

Ещё ряд рейсов должны были вылететь в Анталью, Сочи, Горно-Алтайск около 11 утра, однако на электронном табло они значатся как отменённые.

Напомним, в начале этой недели несколько бортов также не вылетели из Новосибирска. Например, самолёт не отправился в Иркутск из-за неисправности.