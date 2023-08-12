В мэрии Новосибирска прокомментировали изменение движения у ЖК «Панорама»

В Новосибирске запретили выезжать с ЖК «Панорама» ради пропускной способности.

В Новосибирске запрет левого поворота с улицы Немировича-Данченко обусловлен необходимостью повышения её пропускной способности. Об этом заявили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В ведомстве пояснили,что наличие регулируемого светофором выезда с ЖК «Панорма» обеспечивало потребности ограниченного круга автомобилистов и не учитывало интересы жителей всего левобережья.

По словам представителей департамента, наличие светофорного объекта в районе ЖК создавало транспортные заторы путём ограничения ширины проезжей части для размещения полос для разворота налево как при движении по улице Н. Данченко в сторону правого берега, так и в сторону улицы Ватутина, особенно в часы пик.

Кроме этого власти планируют ликвидировать несанкционированную парковку на полосе для движения вдоль ЖК «Панорама».

«В результате реализации запланированных мероприятий пропускная ёмкость улицы увеличится на 2 полосы прямого хода», — отметили в мэрии.

Напомним, жители ЖК «Панорама» в Новосибирске устроили забастовку из-за того, что им приходится делать большой крюк, чтобы попасть домой.